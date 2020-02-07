В рамках реформы в структуре ВСУ появились новые Командования, – Генштаб
В рамках реформирования Вооруженных сил Украины в структуре ВСУ созданы новые Командования, на которые уже назначены командующие. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Сообщается, что перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам стран НАТО.
"На выполнение общих директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины завершился первый этап реформирования Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.
В частности, Командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев.
Командование медицинских сил ВСУ возглавил генерал-майор Игорь Хоменко.
Командующим сил поддержки ВСУ назначен полковник Николай Жирнов.
Командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ возглавил генерал-майор Евгений Степаненко.
Как сообщают в Генштабе, в настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ.
Как сообщал ранее Фокус:
- В рамках реформы ВСУ планируется разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего.
- Заместитель министра обороны Алексей Марценюк анонсировал введение в Украине электронного военного билета.