В рамках реформы в структуре ВСУ появились новые Командования, – Генштаб

В рамках реформирования Вооруженных сил Украины в структуре ВСУ созданы новые Командования, на которые уже назначены командующие. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Сообщается, что перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам стран НАТО.

"На выполнение общих директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины завершился первый этап реформирования Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

В частности, Командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командование медицинских сил ВСУ возглавил генерал-майор Игорь Хоменко.

Командующим сил поддержки ВСУ назначен полковник Николай Жирнов.

Командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ возглавил генерал-майор Евгений Степаненко.

Как сообщают в Генштабе, в настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ.

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