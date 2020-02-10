Криклий хочет за 1,2 млрд грн "открыть небо над Днепром"

Новую взлетно-посадочную полосу Днепровского аэропорта будет строить Институт Укрдорпроект.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Весь проект (проектировка и строительство) обойдется приблизительно в 1,2 млрд грн. При этом, Укрдорпроект предложил на тендере 24,6 млн грн – это на 1,9 млн грн меньше ожидаемой закупочной стоимости.

В тендере приняли участие 4 компании, но предложения двух из них отклонили по причине несоответствия поданных документов условиям закупки.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий также подчеркивает необходимость "открыть небо над Днепром".

"Обновленный аэропорт должен стать региональным воздушным хабом и дать удобное авиационное соединение... Новая "взлетка" будет надежной, износостойкой и безопасной", – говорит Криклий.

Также министр добавил, что в планах его ведмства – модернизация аэропорта в Измаиле и подготовка проекта для строительства аэропорта в Мукачево.

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря в Запорожье показали новый терминал аэропорта на 12 тыс. квадратных метров. Через 2 - 2,5 месяца комплекс обещали сдать в эксплуатацию.