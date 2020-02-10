СБУ в Ровно предотвратило убийство общественного активиста

Служба безопасности предупредила заказное убийство представителя ровенской общественной организации, который публично противодействовал незаконной добыче янтаря и вырубке лесов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ получили информацию, что ранее судимый житель Ровно подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления "заказал" местного активиста, который последовательно противодействовал схемам хищения государственных природных ресурсов на территории региона", – сказано в сообщени.

Работники СБУ задокументировали, как заказчик собирал информацию о потенциальной жертве и передал "киллеру" гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году было зафиксировано наименьшее количество совершенных тяжких преступлений за годы независимости. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.