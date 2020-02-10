Костел Святого Николая в Киеве отреставрируют за 50 млн гривен

Министерство культуры, молодежи и спорта готовится к реставрации костела Святого Николая в Киеве.

Об этом сообщил министр Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

"На реставрацию фасадов в государственном бюджете на 2020 год запланировано около 50 млн грн", – заявил министр.

По его словам, Министерство установило приоритет расходов для реставрационных работ, в частности, с учетом состояния объекта, который требует немедленной реставрации.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине будут строить новые здания с уже встроенными металлодетекторами.

Также в Украине хотят проектировать многокомнатные квартиры с кухнями-нишами.