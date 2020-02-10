Гончарук анонсировал бесплатный пакет медуслуг для украинцев

Украина
Сейчас Минздрав и Национальная служба здоровья Украины работают с регионами для своевременного старта второго этапа медреформы

С 1 апреля будут получать бесплатный гарантированный пакет медицинских услуг. 

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас Минздрав и Национальная служба здоровья Украины работают с регионами для своевременного старта второго этапа медреформы.

"Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарствами, иметь врачей соответствующей квалификации и уровня практики. Если медучреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с ним, значит, больница не получит финансирование. Тогда деньги на его содержание будет выделять местная власть", – заявил премьер.

По словам Гончарука, готовы уже 97% учреждений, которые предоставляют специализированную медицинскую помощь. 

Программа медицинских гарантий, которая запустится с апреля, будет включать:

  • первичную помощь;
  • экстренную помощь;
  • амбулатарно-поликлиническую (услуги профильного врача, к которому отправил семейный доктор);
  • стационар;
  • паллиативную медицинскую помощь (обслуживание неизлечимых заболеваний);
  • медицинскую реабилитацию;
  • помощь в связи с родами;
  • реимбурсацию лекарственных средств.

"Все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев – они уже заплатили за медицинскую помощь со своих налогов", – заверяет премьер.

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