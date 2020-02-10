Гончарук анонсировал бесплатный пакет медуслуг для украинцев

С 1 апреля будут получать бесплатный гарантированный пакет медицинских услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас Минздрав и Национальная служба здоровья Украины работают с регионами для своевременного старта второго этапа медреформы.

"Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарствами, иметь врачей соответствующей квалификации и уровня практики. Если медучреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с ним, значит, больница не получит финансирование. Тогда деньги на его содержание будет выделять местная власть", – заявил премьер.

По словам Гончарука, готовы уже 97% учреждений, которые предоставляют специализированную медицинскую помощь.

Программа медицинских гарантий, которая запустится с апреля, будет включать:

первичную помощь;

экстренную помощь;

амбулатарно-поликлиническую (услуги профильного врача, к которому отправил семейный доктор);

стационар;

паллиативную медицинскую помощь (обслуживание неизлечимых заболеваний);

медицинскую реабилитацию;

помощь в связи с родами;

реимбурсацию лекарственных средств.

"Все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев – они уже заплатили за медицинскую помощь со своих налогов", – заверяет премьер.

Как ранее сообщал Фокус:

После назначения на должность новый глава МОЗ Зоряна Скалецкая назвала своей первоочередной задачей выравнивание зарплат врачей, поскольку у одних она высокая, а у других – 5-6 тыс. гривен.