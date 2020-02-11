Вернувшиеся после обмена экс-беркутовцы по-прежнему подсудимые, – Рябошапка
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые вернулись в Киев после их обмена в ОРДЛО, по-прежнему являются подсудимыми.
По его словам, их процессуальный статус не изменился.
"Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которых обменяли и которые вернулись, как были подсудными, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился", – сказал Рябошапка.
Он добавил, что они имеют возможность в суде доказывать свою невиновность, и им не будут менять меру пресечения, если они будут продолжать появляться на судебные заседания.
"Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры предосторожности, если не появятся, то мы будем реагировать иначе", – сказалл Рябошапка.
Следующее судебное заседание по этому делу состоится в Святошинском райсуде столицы 17 марта.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-"брекутовцев". Решение вынесла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.
- Сергей Тамтура и Александр Маринченко были освобождены. У них был ночной и круглосуточный домашний арест соответственно.
- В итоге, беркутов отдали России в рамках большого обмена пленными. Президент Зеленский после обмена заявил, что "самое важное - люди" и что он "поменял бы сто "беркутовцев" на одного разведчика".
- После этого, отданные РФ экс-беркутовцы вернулись в Киев и написали письмо Зеленскому. В своем обращении бывшие беркутовцы назвали Евромайдан госпереворотом и призвали отменить закон об амнистии майдановцев.