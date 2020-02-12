Кабмин утвердил безвиз с Маршалловыми островами, – премьер
Кабинет министров утвердил межправительственное соглашение об отмене виз с Маршалловыми островами.
Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Вводим безвизовый режим с республикой Маршалловы острова", – написал Гончарук.
Согласно договору, граждане двух стран смогут путешествовать без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
"Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу", – отметил премьер.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце ноября прошлого года Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима. Документ был подписан временным поверенным в делах Украины в США Андреем Ваневским и послом Маршалловых островов в США Джеральдом Закиосом.
- Для граждан Украины вдвое увеличили срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине.
- С 14 апреля Таиланд отменил визы для украинцев.