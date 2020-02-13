В ПЦУ развенчали миф о святом Валентине и дне всех влюбленных

В православной церкви День святого Валентина празднуется 12 августа. При этом сам святой не имеет никакого отношения к современному дню всех влюбленных. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Святой Валентин Интерамский (Итальянский) жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен в 269 году. Он почитается как католической, так и православной церковью, но в разные даты.

"Католики почитают его 14-го февраля (однако не в общем календаре, где в этот день почитаются святые Кирилл и Мефодий, а в "Римском мартирологе", где указаны местные дни памяти); православные – 12-го августа", – говорится в сообщении.

При этом в ПЦУ отмечают, что легенда возникновения Дня влюбленных не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина. Согласно одной из самых популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II". Якобы правитель считал, что мужчины, которые не имеют жен и детей, будут лучшими воинами.

"Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания. Церковь считала законным тот брак, который заключался в соответствии с гражданскими законами и который закреплялся христианами через совместное причастие и объявление перед членами общины", – говорится в сообщении.

В ПЦУ пояснили, что Папа Геласий канонизировал святого Валентина в 496 году и постановил отмечать его память 14 февраля. Причиной такого решения, вероятно, было желание вытеснить языческое празднество, которое отмечалось в Риме в те времена и сопровождалось жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства.

"Поэтому массовая культура соединила почитание памяти христианского святого с языческими мотивами, которые были распространены ранее, а впоследствии превратила это еще и в коммерцию, побуждая покупать подарки", – говорится в сообщении.

В ПЦУ призвали посвящать "истинной любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году".

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