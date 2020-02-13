Суд отпустил под залог главу Черновицкого облсовета, подозреваемого в получении взятки в $180 тысяч

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна в виде залога в 10 млн гривен.

Об этом сообщает LB.ua.

"Применить меру пресечения к подозреваемому Мунтяну Ивану Николаевичу, 1969 года рождения, в виде залога в 4760 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 10 миллионов 5 тысяч 520 гривен", – заявил судья.

Мунтяна обязали выполнять ряд обязанностей: являться по каждому требованию к следователю, детективу, прокурору и в суд; не выезжать из Черновцов без разрешения; сообщать в правоохранительные органы об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями.

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Кроме того, он будет носить электронный браслет и сдаст свои загранпаспорта.

Мунтян в комментарии UA:Буковина назвал подозрение "полным абсурдом". По его словам, его обвиняют в неправомерной выгоде без доказательств.

Напомним, Мунтяну объявили подозрение в получении взятки в размере $180 тысяч.

По данным правоохранителей, глава Черновицкого облсовета в июле 2019 потребовал у бизнесмена $400 тысяч за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусница", принадлежащего к коммунальной собственности. На протяжении августа-октября 2019 он получил от предпринимателя часть суммы в размере $180 тысяч.

Мунтян с июля 2011 года является председателем Черновицкой организации ВО "Батьківщина".

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