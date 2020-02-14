Ложь!: Ермак отреагировал на расследование журналистов "Схем" о визите Зеленского в Оман

Новоназначенный глава Офиса Президента Андрей Ермак на своей странице в Facebook резко отреагировал на расследование журналистов программы "Схемы" относительно визита президента Владимира Зеленского в Оман.

В программе "Схемы: коррупция в деталях", которая вышла 13 февраля, утверждается, что самолет Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, которым президент Зеленский вернулся с Маската в Киев, в Оман прилетел из Москвы. Именно на этом борту, по данным источника "Схем", 8 января около часа ночи в Оман из Москвы прилетел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"? Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего. Это все – ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", – написал Ермак вечером 13 февраля.

Глава ОП указал, что любой может выпустить сюжет о ком-то с единственным свидетельством "как утверждают наши источники" и с "манипуляционными фразами под драматическую музыку".

"Является ли это приемлемым, является ли это журналистикой, является ли это профессиональной работой? Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет", – подытожил Ермак.

Как ранее сообщал Фокус:

5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Оман вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.

Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне. В Омане Зеленский действительно встретился с представителем министра иностранных дел страны.