Зеленский почтил память воинов-афганцев

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинцев, погибших во время войны в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Накануне Дня чествования участников боевых действий на территории других государств 15 февраля, глава государства возложил цветы к скульптуре у Мемориального комплекса гражданам Украины, погибшим в Афганистане.

"Глава государства принял участие в памятной церемонии, состоявшейся у Мемориального комплекса гражданам Украины, погибшим в Афганистане", – говорится в сообщении.

Участники церемонии почтили память павших граждан Украины минутой молчания.

Война в Афганистане с участием советских войск длилась 10 лет – с 1979 года по 1989 год. В ходе боевых действий в Афганистане погибло около 15 тысяч советских военнослужащих.

14 апреля 1988 года в Женеве между Афганистаном и Пакистаном было подписано соглашение о принципах взаимоотношений, позволяющее начать вывод ОКСВ.

15 февраля 1989 года Советский Союз завершил вывод военного контингента из Афганистана, что ознаменовало конец войны.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что наличие советской армии в Афганистане и ее участие в военных действиях на территории этой страны стали одной из причин распада СССР.