"Я обязательно выстою": заключенный Маркив написал письмо украинцам

Заключенный в итальянской тюрьме украинский военнослужащий Нацгвардии Виталий Маркив написал письмо к украинцам, поблагодарив всех, кто его поддерживает.

Соответствующее письмо обнародовал у себя в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Отмечается, что письмо Маркив передал через заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, который посетил его в тюрьме.

"Дорогие украинцы! Хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку! Я обязательно выстою, и мы победим! Слава Украине!", – говорится в письме.

Геращенко посетил в тюрьме Виталия Маркива и рассказал, что делает Украина для его освобождения, в частности о встрече президента с Папой Римским и властями Италии.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июля 2019 года нацгвардейца Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии. О

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил послу Италии в Украине Давиде Ла Чечилии, что суровый приговор, вынесенный итальянским судом, наносит ущерб отношениям двух стран.

Во время встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский предложил создать общую следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелли.

11 сентября в МВД сообщили, что их позиция по делу Маркива не изменилась: все обвинения – абсурдны, и пообещали помочь с обжалованием приговора.

В конце октября украинский следователь обратился в прокуратуру Италии с просьбой предоставить Украине статус наблюдателя в расследовании по делу Виталия Маркива.