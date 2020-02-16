Находился шесть лет в международном розыске. Полиция в Киеве поймала криминального авторитета

В Киеве правоохранители поймали лидера преступной группы, которая занималась вымогательством денег и переработкой оружия, мужчина скрывался от правосудия в течение шести лет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Мужчина 1975 г.р. подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления", – сказано в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Facebook, что задержанный – криминальный авторитет Евгений Анисимов.

"Сегодня в результате тщательно подготовленной спецоперации полицейские задержали криминального авторитета Анисимова, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья. Он находился в розыске почти 6 лет. Последним его тайником был арендованный дом в Конча-Заспе", – сообщил Геращенко.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце декабря 2018 года харьковская полиция задержала 20 криминальных авторитетов, которые устроили так называемую "сходку".