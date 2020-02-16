Мощный циклон Victoria с сильными ветрами зацепит Украину, – синоптик

Циклон "Виктория" бушует на западном побережье Европы. 17 февраля он зацепит и Украину.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Циклон такой масштабный, что его толчки ощутим завтра и мы, украинцы. Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Пришейте к шляпам резиночки, как в детстве к перчаткам", – сообщила она.

Температура воздуха днем в большинстве областей повысится до +5-13 градусов. В восточных областях – ночью температура воздуха будет -5-9 градусов, а завтра днем уже +​​1-4 градуса.

В Киеве в понедельник днем ожидается ​​6-9 градусов тепла, порывистый ветер, без осадков.

В ГСЧС объявила штормовое предупреждение по Киеву. Утром 17 февраля в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/сек.

Как ранее сообщал Фокус: