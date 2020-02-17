В Днепре вооруженный преступник пытался убежать от полиции и сбил трех человек

В Днепре во время бегства от полицейских автомобиль на пешеходном переходе сбил трех человек.

Об этом сообщает прес-служба полиции.

"Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл задние дверцы во время движения авто, и крикнул о помощи. Это заметил экипаж и не мог не отреагировать, подав водителю автомобиля требование об остановке. Впрочем, тот резко ускорил движение", – сказано в сообщении.

В течение 10 минут, нарушая ПДД, водитель Audi пытался скрыться от полиции. На перекрестке проспекта Слободского и улицы Воронежской водитель не справился с управлением и сбил трех пешеходов.

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Два человека – мужчина и ребенок получили тяжелые травмы, еще один человек – отец ребенка погиб на месте. После ДТП автомобиль Audi вылетел на обочину, зацепил столб и перелетел через тротуар, едва не сбив еще двух человек.

После совершения ДТП из Audi выбежали трое человек. Двое из них пытались бежать, а другой сообщил патрульным, что неизвестные силой отстранили его от управления машиной и везли в неизвестном направлении.

Экипажи и сотрудники полка полиции особого назначения догнали двух беглецов и задержали их. Во время поверхностной проверки у одного из них и в салоне авто инспекторы обнаружили предметы, похожие на пистолеты.

Водитель Audi находится в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и г. Севастополь ст.189 (вымогательство) УК.

Предварительно, задержанным мужчинам грозит ответственность по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК, ст.146 (Незаконное лишение свободы) УК, ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.

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