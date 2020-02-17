Правительство насчитало 100 своих достижений. 21 февраля оно будет отчитываться в Верховной Раде

Правительство подал в парламент отчет о деятельности с начала своей работы, а также создало специальный веб-сайт, в котором отражены топ-100 его достижений. Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Когда мы готовили этот отчет, старались не записывать в достижения "принятие актов", "проведение мероприятий" и др. Только то, что реально меняет положение вещей в нашей стране", – пояснил он.

Дубилет добавил, что впервые к ключевым показателям эффективности (KPI) работы правительства отнесена динамику конкретных индикаторов, отражающих качество жизни граждан.

Верховная Рада планирует заслушать отчет правительства в пятницу 21 февраля вместо традиционного часа вопросов к правительству.

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук договорились о промежуточном отчете Кабинета министров о своей работе.

Ознакомиться с перечнем достижений правительства по направлениям можно по ссылке.

Скачать отчет о выполнении Программы деятельности правительства за 2019 год можно здесь.

Как ранее сообщал Фокус: