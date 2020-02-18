Появилось видео, как боевики РФ обстреливают позиции ВСУ вблизи Золотого

Жители оккупированого боевиками поселка Кировское сняли на видео обстрелы российскими формированиями позиций ВСУ.

Видео опубликовала продюсер Оксана Дыхнич.

"Кировское. Сепары уже даже не стесняются, их говорящие головы спокойно выкладывают видео обстрелов наших позиций и населенных пунктов", – прокомментировала она.

Изначально видео опубликовали на одном из Telegram-каналов боевиков.

Напомним, сегодня утром штаб операции Объединенных сил (ООС) сообщил о том, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери.

Как ранее сообщал Фокус:

В течение прошлых суток, 17 февраля, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.