ГБР задержало подозреваемого в расстрелах на Майдане экс-бойца "Омеги"

Следователи Государственного бюро расследований задержали бывшего бойца спецподразделения "Омега" по подозрению в участии в расстрелах на Майдане.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Бывший офицер отдельного отряда спецназначения и борьбе с терроризмом Внутренних войск МВД Украины подозревается в: превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия; законченном покушении на умышленное убийство; умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что 20 февраля 2014 года подозреваемый осуществлял прицельные выстрелы на поражение в направлении скопления безоружных людей на ул. Институтской и Майдане Незалежности в Киеве. В результате спецназовец ранил одного из митингующих, еще одного – смертельно.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. По данным МВД, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

2 января в ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который ранее занимал должность замдиректора ГБР.