Более 200 мин и 56 выстрелов из танка. В штабе ООС рассказали подробности утренней атаки боевиков
В штабе Операции Объединенных сил рассказали об атаке утренней атаки боевиков 18 февраля.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вооруженные формирования РФ обстреляли позиции защитников неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Орехово, Попасная и Хутор Вильный.
"Российские оккупанты применили артиллерийские системы, в том числе, ствольную артиллерию калибра 152 мм – шесть снарядов, калибра 122 мм – 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мин из минометов калибра 120-мм и 44 мины из 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов", – сказали в штабе.
Рядом с Новотошковским боевики 56 раз обстреляли позиции ВСУ из танкового вооружения. В районе боевого столкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
- В результате боев погиб украинский военный. Еще четыре – получили ранения.