Из фонда вкладчиков "Укрбуда" вывели более 180 млн гривен
Из ФК "Житло-капитал", выступающего фондом финансирования строительства объектов "Укрбуда", за 2016-2019 года выведено более 180 миллионов гривень на счета подконтрольных физических лиц.
Об этом говорится в постановлении суда от 19 декабря 2019 года.
Следователи ГБР изучают 29 ЖК, куда вложилось 13 тысяч семей.
Согласно документу, в уголовном деле от 12 августа 2019 года расследуется вероятное присваивание денежных средств инвесторов строительства служебными лицами компаний ООО ФК "Житло-капитал", ООО "Укрбуд девелопмент", ООО "Спецбуд-плюс", ООО "Инвестиционная компания Укрбуд Инвест".
Как ранее сообщал Фокус:
- О решении проблемы недостроев "Укрбуда" недавно в эфире телеканала "1+1" заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- "Хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня этот вопрос решен. Вся эта недвижимость будет достроена, на себя обязательства взял Киевгорстрой", - заверил он.
- Для достройки более 20 жилкомплексов "Укрбуда" "Киевгорстрой" возьмет кредиты в госбанках и использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет