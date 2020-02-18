Из фонда вкладчиков "Укрбуда" вывели более 180 млн гривен

Из ФК "Житло-капитал", выступающего фондом финансирования строительства объектов "Укрбуда", за 2016-2019 года выведено более 180 миллионов гривень на счета подконтрольных физических лиц.

Об этом говорится в постановлении суда от 19 декабря 2019 года.

Следователи ГБР изучают 29 ЖК, куда вложилось 13 тысяч семей.

Согласно документу, в уголовном деле от 12 августа 2019 года расследуется вероятное присваивание денежных средств инвесторов строительства служебными лицами компаний ООО ФК "Житло-капитал", ООО "Укрбуд девелопмент", ООО "Спецбуд-плюс", ООО "Инвестиционная компания Укрбуд Инвест".

Как ранее сообщал Фокус:

О решении проблемы недостроев "Укрбуда" недавно в эфире телеканала "1+1" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня этот вопрос решен. Вся эта недвижимость будет достроена, на себя обязательства взял Киевгорстрой", - заверил он.