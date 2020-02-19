Глава Черновицкого облсовета внес за себя 10 млн залога
Глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян, который подозревается в получении взятки в 180 тысяч долларов., внес за себя залог в размере 10 млн.
Об этом сообщает Суспільне.
Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис заявила, что Мунтян внес за себя залог 18 февраля.
В то же время, 17 февраля Мунтян подал апелляцию на решение о мере пресечения. Ее должны рассмотреть 20 февраля.
Напомним, Мунтяну объявили подозрение в получении взятки в размере $180 тысяч.
По данным правоохранителей, глава Черновицкого облсовета в июле 2019 потребовал у бизнесмена $400 тысяч за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусница", принадлежащего к коммунальной собственности. На протяжении августа-октября 2019 он получил от предпринимателя часть суммы в размере $180 тысяч.
Мунтян с июля 2011 года является председателем Черновицкой организации ВО "Батьківщина".
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