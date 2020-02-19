Раненым во время атаки возле Золотого бойцам ничего не угрожает, – начальник медслужбы ООС

Украина
Воины готовятся к эвакуации в один из военных клинических центров

Начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко заявил, что украинские военные, получившие ранения во время вчерашней атаки боевиков вблизи Золотого, были доставлены в военный мобильный госпиталь, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook. 

 Сейчас воины готовятся к эвакуации. Угрозы жизням раненых украинских защитников нет.

 "Все своевременно доставлены средствами медицинской эвакуации в военный мобильный госпиталь. После дообследования они получили там соответствующую медицинскую помощь и готовятся к эвакуации в один из военных клинических центров", – сообщил Авраменко. 

Как ранее сообщал Фокус: