Раненым во время атаки возле Золотого бойцам ничего не угрожает, – начальник медслужбы ООС
2020-02-19 10:58:32
Воины готовятся к эвакуации в один из военных клинических центров
Начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко заявил, что украинские военные, получившие ранения во время вчерашней атаки боевиков вблизи Золотого, были доставлены в военный мобильный госпиталь, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Сейчас воины готовятся к эвакуации. Угрозы жизням раненых украинских защитников нет.
"Все своевременно доставлены средствами медицинской эвакуации в военный мобильный госпиталь. После дообследования они получили там соответствующую медицинскую помощь и готовятся к эвакуации в один из военных клинических центров", – сообщил Авраменко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
- В результате боев погиб украинский военный. Еще четыре – получили ранения. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".
- Президент Владимир Зеленский назвал нападение боевиков "провокацией" и заявил, что она не изменит курс на достижение мира на Донбассе.
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