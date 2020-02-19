Стало известно, как "ЛНР" платит за украинскую воду (Обновлено)

Оккупационная "власть" неподконтрольной части Луганской области расплатилась за потребленную воду украинскими копейками.

Об этом сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко, пишет hromadske.

По его словам, оккупанты передают мелочь на мосту в Счастье инкассаторам в сопровождении СБУ и полицейских, те инкассируют деньги и везут в банк на расчетный счет.

Лысенко отметил, что раньше боевики расплачивались купюрами, а не копейками.

"Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост... Думаю, они глумятся над нами", – сказал Лысенко.

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Как пишет Liga.net, Лысенко спустя некоторое время уточнил, что сотрудники водоканала получили деньги в бумажном виде, а не мелочью, как было ранее заявлено. Он также напомнил, что у ОРЛО перед Попаснянским райводоканалом есть долги еще за 2016 год. Общая сумма долга составляет 170 млн грн.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Служба безопасности Украины выявила схему финансирования Россией оккупационной администрации в Луганской области.