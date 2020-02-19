В Украине за неделю от гриппа умерли 10 человек, – Минздрав

За истекшую неделю (с 10 по 16 февраля) в Украине острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 245 тысяч человек, а из-за осложнений гриппа умерли 10 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что ни один из десяти умерших не был привит против гриппа. А всего с начала эпидемического сезона умерло от осложнений гриппа 38 человек.

По данным министерства, интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 тысяч населения, что на 34,4% больше эпидемического порога по Украине.

В Харьковской, Луганской областях и городе Киев сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

В Минздраве отметили, что грипп легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт и им можно заболеть в любом возрасте. Лучшим средством против гриппа в ведомстве назвали ежегодную вакцинацию.

Как ранее сообщал Фокус:

В середине января сообщалось, что с начала эпидемиологического сезона от осложнений гриппа скончались 11 человек.

В Минздраве прогнозировали два пика заболеваемости гриппом: первый – в декабре, а второй – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.