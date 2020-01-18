Бездоказательная медицина. Как нельзя лечить грипп

С такой же регулярностью, как осень и зима, к нам приходит сезон гриппа. Министерство здравоохранения сообщает, что Украина находится на пороге эпидемии. С начала сезона, то есть с сентября 2019 года, госпитализированы более 57 тыс. пациентов, 80% из них — дети. Ситуация ухудшается: с 31 декабря 2019-го от гриппа умерли пять человек, интенсивнее всего болеют в центре и на западе Украины. Чем отличается этот сезон заболевания, как лечить грипп и чего лучше не делать, рассказывает Фокус.

Один из самых распространённых штаммов сезонного гриппа — А(Н1)pdm09, тот самый вирус свиного гриппа, который в 2009 году распространился из Мексики и вызвал глобальную эпидемию. Тогда штамм был новый, иммунитета к нему у людей ещё не было. Но и сейчас медики рекомендуют не расслабляться, поскольку свиной грипп агрессивен и непредсказуем — он может в любой момент вызвать тяжёлые осложнения, в частности, вирусные пневмонии, приводящие к смерти. Особенно внимательными нужно быть тем, кто относится к группам риска, а это дети, пожилые люди, беременные, а также лица с хроническими заболеваниями и сниженным вследствие инфекций и хирургических вмешательств иммунитетом. Чаще всего свиным гриппом заражаются молодые люди, они же чаще других от него и умирают.

Несмотря на образовательные кампании, которые проводит Минздрав, украинцы не доверяют доказательной медицине. Уровень вакцинации у нас низкий, в этом эпидемическом сезоне прививку от гриппа сделали всего 229 тыс. человек, хотя Всемирная организация здравоохранения именно вакцинацию считает наиболее эффективной профилактикой гриппа. Вместо этого у нас грипп часто называют простудой или ОРВИ, относятся к нему легкомысленно. Медики не устают повторять: заболев гриппом, не занимайтесь самолечением, а немедленно обращайтесь к врачу, поскольку осложнения могут развиться молниеносно. Но украинцы зачастую предпочитают самодельные рецепты, которые не помогают, а нередко вредят пациенту. Фокус рассказывает о наиболее стереотипных представлениях о том, как лечить грипп, и объясняет, почему они не работают.

Профилактика гриппа: простые и правильные вещи

Вирус свиного гриппа агрессивен и заразен: он передаётся воздушно-капельным путём, а его инкубационный период составляет 1–4 дня. Со времён пандемии 2009 года популярным средством профилактики гриппа считаются медицинские маски, которые нужно носить всем, независимо от того, заболел ли человек. Однако медики доказали, что такие маски помогают не распространять болезнь, если человек уже заразился. В случае же со здоровыми людьми одна только маска не работает. В Университете Мичигана провели исследование: тысячу студентов, проживающих в кампусе, разделили на три группы. Одна группа носила маски, другая была в масках и часто мыла руки, студенты третьей группы не делали ни того, ни другого. Выяснилось, что помогает только комплекс: носить маску и мыть руки — студенты этой группы заражались на 75% реже, чем двух других. Если вы только наденете маску и поедете в метро, риск заразиться будет такой же, как и у людей без маски.

Легкомысленное отношение украинцев к гриппу проявляется в том, что часто, почувствовав недомогание, они продолжают ходить на работу. Однако Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует "своевременную самоизоляцию" как одно из средств индивидуальной защиты при гриппе. Если уж вы заболели, не перехаживайте болезнь на ногах — так вы и сами не вылечитесь, и заразите окружающих.

Как нельзя лечить грипп

Бесполезный витамин

Витамин С считают чудодейственным натуральным средством от гриппа и простуды, которое подстёгивает иммунитет и помогает предотвратить болезнь. Однако это не так: согласно клиническим испытаниям, у витамина С крайне скромная результативность. Масштабное исследование провели в одном из медицинских центров Гарварда: в 2013 году проанализировали данные 29 тестов, в которых участвовали 11 тыс. человек. Результаты показали, что некоторую эффективность витамин С имеет только при условии, если его принимать ежедневно по 200 мг. Однако в этом случае риск заболеть снижается вдвое, если человек ведёт экстремально активный образ жизни, бегает марафоны, катается на лыжах или служит в армии. У обычных же людей ежедневная доза витамина С не является профилактической и не облегчает симптомы болезни. Единственный эффект, замеченный учёными Гарварда, — сокращение длительности болезни на 8% у взрослых и на 14% — у детей.

Есть другие исследования о том, что большая доза витамина С помогает предотвратить болезнь. Под большой дозой медики подразумевают 8000 мг в день, а такое количество витамина чревато побочными эффектами: тошнотой, диареей, болью в животе и повышением уровня сахара в крови.

Фуфломицины и компания

Армия поклонников гомеопатических средств верит, что можно успешно лечить "подобное подобным". Однако медики уверяют: эффект гомеопатии в профилактике и лечении гриппа ровно такой же, как плацебо, то есть никакой. В этом удостоверились исследователи британской организации Cochrane, которые протестировали один из популярных гомеопатических препаратов от гриппа. В 2014 году медики провели шесть тестов на профилактику и лечение и давали таблетки 1,5 тыс. детей и взрослых из разных стран. Помимо того что в результате гомеопатия не была эффективной, наблюдались её побочные эффекты, например, головная боль.

Производитель этого средства утверждает, что их действующее вещество — экстракт сердца и печени "барбарийской утки", однако исследователи не нашли этого вещества в таблетках, да и, собственно, такой птицы в природе не существует. Поэтому в 2010 году американское Управление по контролю качества продуктов и лекарств включило гомеопатическое средство от гриппа в список нелегальных, мошеннических товаров.

Неволшебная таблетка

В отечественных аптеках представлен широкий выбор различных препаратов, которые якобы лечат грипп. Это, в частности, иммуностимуляторы синтетического и растительного происхождения — интерфероны и экстракты эхинацеи пурпурной или женьшеня. Медики предупреждают: может быть, эти вещества и могут давать тонизирующий эффект, однако на вирус А(Н1)pdm09 не действуют. Более того, они могут нанести вред. К примеру, исследования интерферона, белка, который отвечает на вирусную инфекцию, проводились с 1970 года, в том числе в СССР, где нашли свидетельства эффективности этого вещества. Однако в западных странах результаты экспериментов не подтвердились, несмотря на многочисленные попытки. Одна из них была, к примеру, в 2008 году, когда учёные из Университета Парижа провели тесты на взаимодействие интерферона и вакцины от гриппа. Вещество вводили пожилым людям, и оказалось, что оно снижает ответ иммунной системы на вакцину. Поэтому в Европе и США препараты с интерфероном не зарегистрированы, в то время как на постсоветском пространстве их продажи процветают.

Калинка-малинка

Если грипп протекает легко, Всемирная организация здравоохранения рекомендует симптоматическое лечение. Нужно оставаться дома и ждать неделю, пока вирус не уйдёт. Для сезонного гриппа характерны высокая температура, сухой кашель, боли в горле, мышцах и суставах и в целом крайне противное состояние. Чтобы облегчить эти симптомы, украинцы пользуются широким арсеналом народных средств, часто фантазийных и изобретательных. Некоторые из них, например, травяные и ягодные чаи, не противоречат медицине, но есть и такие, которые могут навредить. К примеру, бытует мнение, что вылечить болезнь может чеснок, в обилии разложенный вокруг больного, или водка с перцем, принятая вовнутрь. Но от этих средств пациент станет разве что пьяным и "благоуханным", а не здоровым и бодрым. Медики настоятельно рекомендуют воздержаться от спиртных напитков, поскольку вирусы они не убивают.

Также широко распространено представление о том, что температуру нужно непременно сбивать до нормальной. Как отмечают врачи, этого делать нельзя, поскольку высокая температура — свидетельство защитной реакции организма. Снижать её нужно лишь в тех случаях, если она выше 38,5 0С. При этом ацетилсалициловая кислота противопоказана, поскольку у детей, например, она может вызвать осложнение, синдром Рэя. А парацетамол следует принимать осторожно, до 4 г в сутки, поскольку он токсичен для печени.

Как лечить грипп: алгоритм действий

В случае осложнений гриппа наиболее важным остаётся временной фактор. Если у вас появились проблемы с дыханием, боль в грудине, головокружение или рвота, необходимо обратиться к врачу — желательно сразу, но не позднее двух суток, иначе все усилия по спасению больного могут быть напрасными. Людям из групп риска нужно проконсультироваться у доктора и диагностировать штамм вируса при первых признаках болезни. Это не прихоть медиков, а необходимость. Дело в том, что в лечении вируса А(Н1)pdm09 применяют только один вид противовирусных препаратов — ингибиторы нейраминидазы, которые наиболее эффективны в первые 48 часов болезни. Это единственная специфическая терапия гриппа, эффективность которой доказана.

Принимать ингибиторы нейраминидазы нужно только по назначению врача и не увлекаться самолечением, поскольку, если злоупотреблять, штаммы вируса приобретают устойчивость к препарату. Это выяснили учёные из Гарварда и Массачусетского технологического института ещё в 2009 году, изучая свиной грипп. И уж точно не стоит лечить грипп антибиотиками — они помогают от бактериальных инфекций, но не вирусных.