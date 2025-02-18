Из-за гриппа: в шести регионах Украины школы перешли на дистанционное обучение (инфографика)

В Одессе закрыли на карантин только одну школу со 144 классами. А в Виннице на онлайн-обучение переведены уже все школы и учреждения внешкольного образования.

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В разных регионах Украины фиксируют увеличение количества больных гриппом, ОРВИ и COVID-19. Поэтому учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, информирует "ТСН".

За неделю в столице зарегистрировано 15 225 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю, сообщили в КГГА, в медучреждения госпитализировали 324 человека, в том числе 228 детей. Также COVID-19 заболели 27 человек, в том числе 6 детей до 17 лет. Сейчас дети составляют 63,3% от общего количества, причем заболеваемость среди школьников снизилась на 14,4%. Так, у детей школьного возраста зарегистрировано 4 955 случаев заболевания ОРВИ.

Карантин и обучение

В Киевской области из-за увеличения случаев ОРВИ и гриппа среди учеников и педагогов 45 школ переведены на дистанционное обучение. В целом онлайн-обучение внедрено для 383 классов и четырех детских садов. Кроме того, школы Переяславской громады переведены на дистанционное обучение до 23 февраля.

На Ивано-Франковщине на дистанционное обучение перешли 56 школ, а еще в пяти введен карантин. Детские сады будут работать в обычном режиме, за исключением дошкольного подразделения филиала №20 Коломыйского лицея №4 им. Также закрыли на карантин садики в Шепаровцах, Корничах, Ивановцах, Товмачике и Воскресинцах.

В Кировоградской области 19 школ, училище и колледж перешли на дистанционное обучение из-за увеличения количества учеников, больных острыми респираторными вирусными инфекциями.

Во Львовской области учеников также переводят на дистанционное обучение и с 18 февраля обучение будет происходить онлайн в течение 11 дней. В то же время школы во Львовской общине на карантин не будут отправлять. Во Львовском местном совете отметили, что сейчас около 18% учеников отсутствуют в школах, из них только 15% отсутствуют из-за заболеваемости.

С 17 февраля школы Полтавы также перешли на дистанционное обучение. Как сообщили в Центре контроля и профилактики болезней, дистанционное обучение вводят из-за "ситуации с безопасностью".

Дистанционное обучение ввели в более чем трети школ Закарпатской области. В таком формате работают 236 учреждений общего среднего образования в 13 общинах региона. Онлайн учатся почти 77 тысяч учеников. Закрыто 78 из 586 учреждений дошкольного образования.

В Черновицкой области по состоянию на дистанционном обучении находятся 56 школ, из них 6 — в г. Черновцы, сообщили в ОВА. В 22 школах отдельные классы учатся дистанционно из-за превышения эпидемического порога. 18 детских садов области перешли на дистанционный формат из-за высокого уровня заболеваемости детей. Закрыты на карантин 17 учреждений дошкольного образования.

В Виннице все школы и учреждения внешкольного образования переведены на онлайн-обучение из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Из-за роста вирусных заболеваний среди учеников в Одессе закрыли на карантин одну школу и 144 класса. Как рассказали в мэрии, общего карантина пока объявлять не будут, так как до эпидпорога еще далеко.

На Днепропетровщине из-за превышения эпидпорога более двух тысяч учеников перевели на дистанционное обучение. Скажем, по состоянию на утро 17 февраля из-за болезни в учреждения общего среднего образования в Желтых Водах не пришли 727 детей, что составляет более 18% от общей численности школьников по городу.

На Волыни также зафиксировали превышение эпидемического порога на 41%. Более 20 учебных заведений области перевели на дистанционное обучение. Также онлайн учатся полсотни классов в Луцкой общине и Луцком районе.

В 99 учреждениях общего среднего образования 24 общин Хмельницкой области из-за увеличения количества больных ОРВИ и гриппом ввели ограничения. Больше всего учебных заведений, то есть 22, перешли на дистанционную форму обучения в Каменец-Подольской территориальной общине. Также 14 детских садов области находятся на карантине.

Ситуация с гриппом в Украине

С 10 по 16 февраля ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 206 тысяч украинцев, сообщил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко. Превышение эпидемического порога зафиксировали в 16 областях, что более чем в три раза больше, чем за прошлую неделю. По его словам, в 60% случаях болезни диагностировали детям.

Напомним, Фокус писал, что из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ учреждения общего и предвысшего образования Прикарпатья переходят на дистанционное обучение. Ограничительные меры будут действовать по 4 марта.