Через грип: у шести регіонах Україні школи перейшли на дистанційне навчання (інфографіка)

В Одесі закрили на карантин лише одну школу зі 144 класами. А у Вінниці на онлайн-навчання переведені вже всі школи та заклади позашкільної освіти.

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У різних регіонах України фіксують збільшення кількості хворих на грип, ГРВІ та COVID-19. Через це навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання, інформує "ТСН".

За тиждень у столиці зареєстровано 15 225 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ. За останній тиждень, повідомили у КМДА, до медзакладів госпіталізували 324 особи, зокрема 228 дітей. Також на COVID-19 захворіли 27 осіб, зокрема 6 дітей до 17 років. Наразі діти становлять 63,3% від загальної кількості, причому захворюваність серед школярів знизилася на 14,4%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 4 955 випадків захворювання ГРВІ.

Карантин та навчання

У Київській області через збільшення випадків ГРВІ та грипу серед учнів та педагогів 45 шкіл переведено на дистанційне навчання. Загалом онлайн-навчання впроваджено для 383 класів і чотирьох дитячих садків. Крім того, школи Переяславської громади переведено на дистанційне навчання до 23 лютого.

На Івано-Франківщині на дистанційне навчання перейшли 56 шкіл, а ще у п'яти введено карантин. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі, за винятком дошкільного підрозділу філії №20 Коломийського ліцею №4 ім. Сергія Лисенка. Також закрили на карантин садочки у Шепарівцях, Корничі, Іванівцях, Товмачику та Воскресінцях.

У Кіровоградській області 19 шкіл, училище та коледж перейшли на дистанційне навчання через збільшення кількості учнів, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції.

У Львівській області учнів також переводять на дистанційне навчання й з 18 лютого навчання відбуватиметься онлайн протягом 11 днів. Водночас школи у Львівській громаді на карантин не відправлятимуть. У Львівські місцевій раді зауважили, що наразі близько 18% учнів є відсутніми в школах, з них лише 15% відсутні через захворюваність.

З 17 лютого школи Полтави також перейшли на дистанційне навчання. Як повідомили у Центрі контролю та профілактики хвороб, дистанційне навчання вводять через "безпекову ситуацію".

Дистанційне навчання запровадили в більш ніж третині шкіл Закарпатської області. В такому форматі працюють 236 закладів загальної середньої освіти у 13 громадах регіону. Онлайн навчаються майже 77 тисяч учнів. Закрито 78 із 586 закладів дошкільної освіти..

У Чернівецькій області станом на дистанційному навчанні перебувають 56 шкіл, з них 6 – у м. Чернівці, повідомили у ОВА. У 22 школах окремі класи навчаються дистанційно через перевищення епідемічного порогу. 18 дитячих садочків області перейшли на дистанційний формат через високий рівень захворюваності дітей. Зачинені на карантин 17 закладів дошкільної освіти.

У Вінниці всі школи та заклади позашкільної освіти переведені на онлайн-навчання через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через зростання вірусних захворювань серед учнів в Одесі закрили на карантин одну школу і 144 класи. Як розповіли у мерії, загального карантину поки що оголошувати не будуть, оскыльки до епідпорогу ще далеко.

На Дніпропетровщині через перевищення епідпорогу понад дві тисячі учнів перевели на дистанційне навчання. Скажімо, станом на ранок 17 лютого через хворобу до закладів загальної середньої освіти у Жовтих Водах не прийшли 727 дітей, що становить більш як 18% від загальної чисельності школярів по місту.

На Волині також зафіксували перевищення епідемічного порогу на 41%. Понад 20 закладів освіти області перевели на дистанційне навчання. Також онлайн навчаються пів сотні класів у Луцькій громаді та Луцькому районі.

У 99 закладах загальної середньої освіти 24 громад Хмельницької області через збільшення кількості хворих на ГРВІ та грип запровадили обмеження. Найбільше навчальних закладів, тобто 22, перейшли на дистанційну форму навчання у Кам'янець-Подільській територіальній громаді. Також 14 дитячих садочків області перебувають на карантині.

Ситуація з грипом в Україні

З 10 по 16 лютого на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 206 тисяч українців, повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко. Перевищення епідемічного порогу зафіксували в 16 областях, що у понад три рази більше, ніж за минулий тиждень. За його словами, у 60% випадках хвороби діагностували дітям.

Нагадаємо, Фокус писав, що через різке зростання захворюваності на грип та ГРВІ заклади загальної та передвищої освіти Прикарпаття переходять на дистанційне навчання. Обмежувальні заходи діятимуть по 4 березня.