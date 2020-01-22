С начала эпидсезона от осложнений гриппа умерли 11 человек

2020-01-22 17:58:23

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С начала эпидсезона

С начала эпидемиологического сезона от осложнений гриппа скончались 11 человек.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

Отмечается, что в целом с 30 сентября 2019 года по 19 января 2020 года гриппом переболело 6,2% населения Украины. Было госпитализировано 67 113 человек, из них 78,7% – дети в возрасте до 17 лет.

Для сравнения, за прошлый эпидсезон гриппом и ОРВИ переболело 5,4 млн украинцев, скончались от осложнений 64 украинца.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В Минздраве прогнозировали два пика заболеваемости гриппом: первый – в декабре, а второй – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.

 

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