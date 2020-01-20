Более 9 тысяч заболевших: в Киеве возросло количество больных гриппом и ОРВИ

"Подхватили" вирус как взрослые, так и дети

В Киеве за третью неделю текущего года было зафиксировано 9 тысяч 176 больных гриппом и ОРВИ, что на 35,2% больше по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что "подхватили" вирус как взрослые, так и дети. Так, детей заболело – 5 349 (рост на 31,2%), взрослых – 3 827 человек (рост на 41,3%).

Среди школьников заболеваемость выросла на 29,2%: 2 116 случаев, что составляет 39,6% от общего количества заболевших детей и 23,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью. В медицинские учреждения за третью неделю госпитализирован 141 человек, из них 115 – дети.

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер", – отметили в КГГА.

С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачены более 50,7 тыс. человек.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января в Украине от осложнений гриппа умер человек. Мужчина болел с 20 декабря 2019 года.

Кроме того, в Украине умерла от осложнений гриппа 55-летняя женщина. Согласно сообщению, женщина обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни и находилась в отделении реанимации.

13 января сообщалось, что в Украине из-за осложнений после гриппа скончалась беременная женщина, новорожденного удалось спасти.

14 января количество умерших украинцев от гриппа увеличилось до пяти человек.