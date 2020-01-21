Грипп в Украине: в некоторых областях начали закрывать школы на карантин

2020-01-21 17:58:59

45 0

Школьники в трех областях уходят на вынужденные каникулы

В Донецкой, Тернопольской и Кировоградской областях из-за гриппа и ОРВИ городские власти начали закрывать школы на карантин.

В частности, с 21 по 26 января в двух школах Кировоградской области временно прекратили учебный процесс. Об этом сообщили в пресс-службе Александрийского городского совета. При этом, по состоянию на 21 января общее число отсутствующих учеников в школах Александрии было почти 20%.

Кроме того, с 20 января учебный процесс приостановили в школах города Селидово Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.

Также с 22 января по 27 января включительно закроют учебные заведения в Черткове Тернопольской области.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В Минздраве прогнозировали два пика заболеваемости гриппом: первый – в декабре, а второй – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.

 

Loading...