Замсекретаря СНБО Кривонос просит Зеленского не подписывать Гособоронзаказ

19 февраля заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос через Facebook попросил президента Владимира Зеленского отправить на доработку проект Государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Он написал, что представление проекта ГОЗ на заседании СНБО было непонятным даже для профессионалов. "На некоторые вопросы ответы были даны без конкретики, а фраза "на 16% увеличено финансирование", должна была порадовать всех. Но то, что я увидел и знаю, вызвало у меня возмущение и непонимание предложенных решений", – заявил Кривонос.

"Я прошу Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины не подписывать ГОЗ, а отправить на доработку", – призвал он.

"То, как подготовлен проект, вызывает вопросы к компетентности руководителей и ответственных за его подготовку. Принятие его в таком виде, приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив, что в дальнейшем может привести к ослаблению нашей обороноспособности вместо ее наращивания. Самое главное, это касается ракетной программы. Ее развитие беспокоит не только меня, военных и сознательных украинцев. Также она интересует и россиян, потому что наша ракетная программа – наш щит. Мы за развитие программы, а они за ее свертывание. Для них наши ракеты, как кость в горле. В течение предыдущих лет ракетная программа была приоритетом. Сегодня, этого я не услышал", – пояснил Кривонос.

Напомним, что 18 февраля СНБО одобрил основные показатели ГОЗ на 2020, 2021 и 2022 годы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В 2020 году на выполнение ГОЗ предусмотрено финансирование в сумме 25,8 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году. Кабинету министров поручено утвердить этот документ с учетом высказанных предложений по его доработке, сообщили в СНБО.

После этого в СМИ и в соцсетях появились сообщения о якобы наличии в ГОЗ серьезных недостатков. В частности, по словам журналиста Юрия Бутусова, проект ГОЗ на 2020 год ликвидирует ракетную программу Украины, так как не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха" и финансирование программы "Нептун".

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что ошибка Министерства обороны состоит в том, что финансирование "Нептуна" и "Вильхи-М" решено реализовать по линии государственных гарантий. Хотя обычно под госгарантии финансируется закупка серийных изделий, такой механизм усложнит выполнение проектных работ.

В ответ Минобороны заявило, что проект ГОЗ полностью обеспечит потребности в защите государства. Все программы будут сохранены. "В связи с тем, что проект имеет гриф "совершенно секретно", Минобороны не может раскрывать положения упомянутого документа. Также в Минобороны отсутствует информация о возможном попадании проекта гособоронзаказа к посторонним лицам. В условиях, когда невозможно открыто говорить о причинах закупки тех или иных образцов вооружения и военной техники, оборонное ведомство отмечает, что указанная информация не соответствует действительности", – сказано в сообщении.

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