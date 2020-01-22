Загороднюк: Есть смысл сократить срок срочной службы

По мнению главы оборонного ведомства, срочная служба в нынешнем виде не эффективна

Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью агентству Интерфакс-Украина высказался о целесообразности сократить срок прохождения воинской службы призывниками. По его мнению, в том виде, в котором она существует сейчас, срочная служба не эффективна.

"Готового решения еще нет, сейчас мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическим центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает", – сказал глава оборонного ведомства.

По его словам, на данный момент военнослужащие срочной службы составляют около 10% от общей численности ВСУ.

"То есть она не отыгрывает особенно большого влияния на способности (ВСУ), тем более военнослужащие срочной службы не выполняют задач в зоне проведения операции Объединенных сил", – отметил Загороднюк.

"Конечно, есть смысл уменьшать срок (службы). Многие не хотят (служить), потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее", – признал министр обороны.

Загороднюк, в связи с этим, ясно дал понять, что выступает за сокращение срока срочной службы.

"Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок – это будет качественная подготовка, служба в боевых частях, но не в зоне ООС, где они получат опыт", – отметил он.

При этом глава Минобороны признал, что "гораздо легче построить вообще новую" систему, чем реформировать ту, что есть.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.

Минстр обороны Андрей Загороднюк заявил, что юноши 18 и 19 лет не будут подпадать под весенний призыв этого года.