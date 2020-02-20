Эвакуация из Уханя: полиция использует тяжелую технику, чтобы разогнать протесты в Новых Санжарах

Жители Новых Санжаров Полтавской области продолжают противостоять силам полиции в связи с госпитализацией эвакуированных из Уханя граждан Украины.

Об этом сообщает местные жители в соцсетях.

МВД пригнало в город правоохранителей в полной экипировке и БТР.

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Спикер полиции в Полтавской области Юрий Сулаев, заявил, что часть граждан проявила определенную агрессивность и отказалась выполнять законные требования полицейских и начались столкновения с полицейскими, передает 112 Украина.

"Жители Новых Санжар практически всю ночь осуществляли блокирование проезжей части до населенного пункта. Выражают протест, получили информацию, что к ним будут заезжать лица из Китая, и они категорически против этого, с этой проблемой вышли на акцию протеста. Утром, когда работники полиции попросили людей прекратить правонарушения и разблокировать дорогу, часть граждан проявила определенную агрессивность и отказалась выполнять законные требования полицейских и начались столкновения с полицейскими. Из-за этого 10 наиболее активных лиц вывели из толпы и с ними была проведена соответствующая профилактическая работа", – сказал Сулаев.

По его словам, сейчас люди не расходятся, акция протеста продолжается.

С митингующими общаются правоохранители, также с людьми общаются органы местной власти, идет обсуждение. Что касается пострадавших в результате столкновений, то по информации Сулаева, на данный момент официальных обращений в медицинские учреждения нет.

Полиция совместно с Нацгвардией и при использовании тяжелой военной техники, пытается убрать автомобили протестующих с проезжай части, передает Telegram-канал PavlovskyNews.

Напомним, при въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных.

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь". Перед этим он на протяжении часа наматывал круги над Харьковской областью.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, тогда заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.