Эвакуация из Ухани: "Слуги народа" едут в Новые Санжары

К месту размещения на карантин эвакуированных из Уханя выехали представители парламентской фракции "Слуги народа". Как сообщил лидер партии Александр Корниенко в пгт Новые Санжары направились депутат Максим Перебийнис, который до избрания в парламент работал врачом, и член комитета свободы слова Татьяна Циба .

Об этом сообщает LB.ua.

"По ситуации в Новых Санжарах.... Во-первых, мы отправили туда некоторых наших депутатов - сейчас они уже там. Это мажоритарщик по 179 округу... это опытный врач Максим Перебийнис, и это Татьяна Циба из комитета свободы слова, которая тоже из Полтавской области", – рассказал Корниенко.

Он отметил, что жители Новых Санжар переживают, что санаторий, в котором будут размещены эвакуированные, расположен в черте поселка.

"Люди переживают, чтобы не было распространения вируса. Хотя мы знаем, что на борт допускались только здоровые граждане", – подчеркнул депутат.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий сообщил, что вместе с эвакуированными людьми в течение 14 дней на обсервации будет находиться и весь привлеченный персонал Нацгвардии.

"Эти люди согласились, что они в течение 14 дней будут находиться там. И там такое количество людей, что они будут иметь возможность и работать, и отдыхать", – сказал глава комитета здравоохранения.

Он добавил, что на борту самолета, эвакуировавшего украинцев, больных не было.

"Во-первых, хочу подчеркнуть: в этом санатории нет больных. Есть люди, которых размещают даже не на карантин, а на обсервацию. 14 дней они будут находиться под наблюдением, и если у кого-то из них появятся симптомы простуды, даже не коронавируса, то их перенаправят в инфекционное отделение, которое проверено Всемирной организацией здравоохранения и готово для принятия таких больных", – сказал Радуцкий.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки отправился в Харьков. От туда эвакуированных отвузут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных.

В МВД заявили, но среди эвакуированных нет зараженных. А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".