Аваков о протестах в Новых Санжарах: Пожалуйста, не поддавайтесь панике

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что пассажиры самолета, которые прилетели из Китая из-за эпидемии коронавируса – здоровые и призвал украинцев не паниковать и не протестовать против размещения их на карантин.

Об этом Арсен Аваков заявил во время брифинга в аэропорту "Борисполь".

Он надеется, что в Харькове самолет пройдет дезинфекционные процедуры "без каких-либо проблем", и люди доберутся до медучреждения Нацгвардии на "отдых и 14-дневный карантин".

"Не нужно паниковать, впадать в истерику. Не нужно верить ненужным слухам, мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Вероятность таких последствий крайне невысока. Пожалуйста, не надо впадать в панику, противиться полицейским, устраивать истерические заседания и так далее. Полиция, Нацгвардия, Служба безопасности – все наши органы выполнят все необходимые функции", – заявил Аваков.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки отправился в Харьков. От туда эвакуированных отвузут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего на борту находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".