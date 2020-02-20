Годовщина Майдана: в Госбюро расследований "Небесную сотню" уменьшили до 78 человек

Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова выступила с обращением по поводу шестой годовщины Майдана. По ее словам, в результате тех событий погиб 91 человек: 78 гражданских и 13 правоохранителей. Пострадавшими, по данным ГБР, считаются 2,5 тысячи человек.

Обращение опубликовано на сайте ведомства.

"Мы до сих пор не знаем, кто виновен в этих смертях. 2,5 тысячи пострадавших, 78 погибших гражданских — граждан Украины, 13 погибших сотрудников правоохранительных органов – граждан Украины, 14 тысяч томов уголовных дел", – перечислила Венедиктова.

Глава ГБР пообещала, что ведомство привлечет к уголовной ответственности всех виновных в событиях шестилетней давности.

"Все мы хотим знать правду, мы хотим справедливости. ГБР инициировало законодательные изменения, которые как раз и позволят привлечь всех виновных к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается за границей", – сказала Венедиктова.

Она заверила, что ГБР сделает все возможное, чтобы довести расследование событий на Майдане "до логического и справедливого завершения".

Как сообщает LB.ua, Венедиктова также заявила, что закон о недопущении преследования и наказания участников Майдана мешает справедливому расследованию убийства 13 правоохранителей.

"Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон надо отменить", – сказала она.

По ее словам, существуют противоречия между уголовно-процессуальным кодексом и данным законом.

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