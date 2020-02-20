Эвакуированные из Уханя украинцы отправились в Новые Санжары

Автобусы с украинцами, которые были эвакуированы из Китая, выехали с территории аэропорта Харькова в направлении Новых Санжар.

Об этом сообщил журналист Александр Махов, который был с эвакуированными в самолете, на своей странице в Facebook.

"Привет всем от легендарного экипажа спасательной миссии. Эти люди забрали украинцев из эпицентра эпидемии коронавируса", – написал он.

Пассажиры и члены экипажа – в защитных масках, некоторые даже в защитных костюмах.

Видео Надежды Зайченко, mediaport.ua.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки отправился в Харьков. От туда эвакуированных отвузут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего на борту находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".