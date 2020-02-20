Страх перед болезнью не должен затуманивать разум и совесть, – ПЦУ

Православная церковь Украины призывает украинцев проявить милосердие к своим согражданам и иностранцам, которых эвакуировали из Китая, где вспыхнула эпидемия коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"В связи с возвращением в Украину наших граждан, которых эвакуировали из Китая, где распространилось опасное заболевание, мы наблюдаем проявления агрессивного отношениz к их приезду на Родину. Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество", – заявили в ПЦУ.

В церкви пишут, что каждый должен понять, что относиться к тем, кого эвакуируют из Китая надо так же, как бы мы хотели, чтобы относились к нам, если бы мы оказались на их месте.

"Пусть страх перед болезнью не затуманивает наши ум и совесть, нашу человечность! Не забывайте слова Писания: "Кто говорит: "Я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот говорит неправду, ибо тот, кто не любит брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?" (1 Ин. 4: 20)", – пишут в ПЦУ.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего, в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных. На место протестов приехал глава МВД Арсен Аваков.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".