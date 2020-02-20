Депутаты Новых Санжар обратились к Зеленскому: медцентр – не подходит для карантина

Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Зоряне Скалецкой с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города. Обращение опубликовано на сайте совета.

"Должна быть создана база для больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимыми устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Мы, депутаты поселкового совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения города", – говорится в заявлении.

Депутаты отметили, что медцентр Нацгвардии, где планируется поселить эвакуированных, находится в жилом массиве городка, а на его территории нет изоляторов, боксов и "надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция". Кроме того, канализационная система подключена к централизованной канализационной системы Новых Санжар.

"Учитывая мнение громады поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, категорически ПРОТИВ размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань в неприспособленном учреждении медицинский центр "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины", – говорится в заявлении.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего, в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных. На место протестов приехал глава МВД Арсен Аваков.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".