Медцентр в Новых Санжарах готов принять эвакуированных из Уханя, – Нацгвардия

Медцентр в Новых Санжарах полностью подготовлен к размещению эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. Специалисты медицинского направления имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры, которые должны быть осуществлены, чтобы обеспечить строгий режим санитарного эпидемиологического контроля и безопасности"

В Нацгвардии сообщили, что центр имеет 200 койко-мест, номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером и санузлом.

"Сам центр находится на отдельной территории, удаленная от основной заселенной территории населенного пункта Новые Санжары. Поэтому эвакуированные граждане, которым предстоит пройти период обсервации не будут никоим образом пересекаться с местными жителями", – говорится в заявлении.

МВД утверждает, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, и призывает украинцев не поддаваться на провокации.

Напомним, в Кабмине сообщили, что персонал, ранее работавший медцентре, вывезли с объекта. В составе группы, которая будет размещена на карантин, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты. Рядом также постоянно будет дежурить машина скорой помощи.

По истечению 14-дневного периода карантина люди без симптов заболевания будут отпущены домой. Если же у кого-то появится подозрение на коронавирус их оставить на карантине еще на две недели.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего, в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".

Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.