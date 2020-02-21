За протестами в Новых Санжарах могли стоять политики и бизнес, – Аваков

Министр МВД Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против приезда эвакуированных из Уханя украинцев могут быть причастны политики и бизнес.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

На вопрос, не "торчат ли уши политиков" в протестах против размещения эвакуированных, он сказал: "Кое-какие "уши" мы тоже увидели и я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти "уши" и политического и бизнесового свойства"

Кроме того, по мнению министра, утром участники протестов "посмотрят на факты с другой стороны".

"А многие, простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны", – заявил министр.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.