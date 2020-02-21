Аваков сравнил столкновения в Новых Санжарах с днем после освобождения Славянска

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что последний раз видел такую агрессию, как во время протеста жителей Новых Санжар по поводу размещения эвакуированных из Китая людей, на следующий день после освобождения Славянска от пророссийских боевиков.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть".

"То, что я сегодня увидел, скажу честно, меня это просто потрясло. У меня ощущение полного дежавю. Последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после его освобождения. Я тогда тоже разговаривал с людьми и у меня абсолютно схожее ощущение. Я не знаю, что родило такую неоправданную остервенелость. Об этом нужно думать, это вопрос не только к власти, а ко всем нам", – заявил он.

По его словам, одному из полицейских пробили камнем голову.

"Те люди, которые бросали камни и очень серьезную травму нанесли одному полицейскому, пробили голову камнем, эти люди сейчас задержаны. Мы будем принимать решение, как их наказывать", – сказал Аваков.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.