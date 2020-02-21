Решение об эвакуации в Новые Санжары принимали в тайном режиме, – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение об эвакуации украинцев из китайского Уханя в Новые Санжары принимались оперативным штабом в тайном режиме.

Об этом Гончарук сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, информация о размещении эвакуированных из Уханя скрывалась из-за опасений провокаций.

"Операция, которая была проведена, была беспрецедентной в истории Украины. То есть никогда в таких условиях не эвакуировали людей. Не нужно было обеспечивать эпидемиологическую безопасность. Первое, о чем мы думали – это безопасность людей, которых будут везти. Безопасность людей, которые будут проживать на территориях вокруг. По ним могли случиться провокации, спецоперации. Поэтому мы даже маршрут не могли разглашать, которым мы будем ехать. Для этого собирались практически в тайном режиме принимали решение", – сказал Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.