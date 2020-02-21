Зеленский дал оценку событиям в Новых Санжарах: Мы – Европа эпохи Средневековья

Президент Украины Владимир Зеленский дал свою оценку столкновениям в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Китая украинцев. Глава государства заявил, что вчерашние события иногда напоминали ему Европу эпохи Средневековья.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина – это Европа, так вот ... вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы – Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово", – сказал президент.

Зеленский также поприветствовал украинцев, вернувшихся из города Ухань, и пожелал им крепкого здоровья.

"Хочу поздравить всех украинцев, которые вчера вернулись на родину из китайского города Ухань. Все желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшие недели они уже будут дома", – сказал президент.

"Верю, что в ближайшее время у нас у всех появится очень важный и нужный нашей стране и всему миру стартап. Тот, что научит некоторых граждан человечности, уважения, единства и критического мышления", – добавил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.