Скалецкая покинула карантин, но обещала вернуться, – глава медцентра в Новых Санжарах

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая решила провести 14 дней на карантине вместе с эвакуированными из Уханя, покинула территорию медцентра в Новых Санжарах. Об этом сообщил журналистам начальник медцентра Александр Блинов, передает УНН.

"Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться", – рассказал Блинов.

Он добавил, что Скалецкая планирует вернуться на карантин, однако пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая. когда – "надо у нее спросить".

Для министра обустроят место в отдельном здании. Также кроме нее в санатории находятся еще три представителя МОЗ.

"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", – рассказал начальник медучреждения.

Он также отметил, что несмотря на карантинный режим, министр может покинуть территорию санатория в любой момент, по крайней мере, пока она не пообщалась с эвакуированными.

"Она может. И я буду идти домой", – разъяснил Блинов.

Напомним, вчера вечером Скалецкая прибыла в Новые Санжары. Она объявила, что пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в нашей стране", - написала Скалецкая.

Позже в комментарии журналиста она рассказала, что не оставит работу в министерстве и будет его руководить его работой дистанционно.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.