Reddit нанесла Киев на карту своих офисов и подбирает персонал

Компания Reddit открыла офис в Киеве и сейчас ищет туда разработчиков. Об этом сообщил AIN.UA.

У Reddit есть офисы по всему миру, много удаленных сотрудников. "Киев мы выбрали потому, что здесь очень много технически подкованных инженеров, которым интересно заниматься продуктом. Они стремятся к большему, хотят не только писать код. Нам как раз такие и нужны: люди, готовые делать вклад в продукт", – сообщили в компании.

Киевский офис будет инженерным. Для работа в нем сейчас ищут senior frontend engineer и senior backend engineer. До конца года планируют нанять до 10 человек.

Эта команда вольется в подразделение специальных проектов, которое занимается будущим платформы, экспериментальными технологиями и продуктами.

По словам представителей компании, пока у Reddit не так много пользователей в Украине и вообще за пределами англоязычного мира. Но есть планы по локализации продукта, и после этого ситуация может поменяться.

Reddit – одна из самых популярных в мире платформ для общения. На ноябрь 2019 года у нее было около 430 млн уникальных пользователей в месяц, 130 тыс. активных сообществ на различные темы, от компьютерных игр до личных финансов и политики. В феврале 2019 года компания привлекла $300 млн, лид-инвестором выступила китайская Tencent. Оценка компании составила $2,7 млрд.

Как ранее сообщал Фокус: