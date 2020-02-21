ООН осудила насилие в Новых Санжарах

Организация Объединенных наций осуждает факты насилия и агрессии в Новых Санжарах в отношении эвакуированных из Уханя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Представительства ООН в Украине на странице в Facebook.

В ООН призывают украинские власти принять необходимые меры безопасности.

Кроме того, в ООН заявили, что "нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Новых Санжарах в Полтавской области не должно иметь место в сегодняшней Украине".

"Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают на уважение к достоинству и безопасное возвращение в Украину. ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация", - говорится в сообщении.

В Организации напомнили, что ранее в подобных ситуациях со вспышками болезней страх и недоверие тормозили, а не помогали реагировать на угрозу.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.