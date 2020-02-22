Разумков о протестах в Новых Санжарах: провокаторы должны понести ответственность

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя события в Новых Санжарах, заявил, что если подтвердится информация о том, что действия протестующих были спровоцированы, все виновные в этом должны понести ответственность.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Есть разная информация: и о том, что (ситуация) спровоцирована частично, полностью. Я думаю, что именно сотрудники правоохранительных органов должны разобраться, дать оценку и, если будет подтверждены такие факты, виновные должны понести наказание", – дал свою оценку событиям Разумков.

Он добавил, что негативными для Украины последствиями сейчас пользуется Россия. А в самой Украине кто-то получил политические дивиденды.

"Это событие очень негативно повлияла, и мы это видим в СМИ мирового уровня. И, к сожалению, мы видим, как этим сегодня пользуется Российская Федерация", – сказал Разумков.

Отметим, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция будет просить суд об аресте как минимум семи граждан, участвовавших в массовых беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там на карантин эвакуированных из Уханя.

По его словам, силы полиции, привлеченные к выполнению задач в Новых Санжарах, не были вооружены, и что никто из митингующих не пострадал.

В то же время, многие из протестующих утверждали, что полиция применяла в их сторону дубинки.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.