Все эвакуированные из Уханя здоровы, – Минздрав

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге в субботу, 22 февраля, заявил, что все эвакуированные из Китая граждане, находящиеся в обсервации в Новых Санжарах, здоровы. В ходе проведенного обследования ни у одного из них не выявлено признаков заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Укринформ.

"Результаты утреннего медицинского обследования являются положительными: ни у одного человека, находящегося в обсервации, не выявлены признаки заболевания. Хочу подчеркнуть, что все люди чувствуют себя хорошо – и пассажиры самолета и члены экипажа”, – сказал Коваль.

Он добавил, что в субботу у эвакуированных возьмут анализ крови, которую отправят в лабораторию Киева. По его словам, такое обследование будет проходить один раз в три дня.

"Как вы знаете, в Украине появилась тест-система, и образцы будут доставлены в киевскую лабораторию, и в дальнейшем каждые три дня будет проходить обследование (крови). В случае каких-то результатов, тех или иных, мы будем вас информировать ", - отметил Коваль.

Он напомнил, что сегодня пошли уже третьи сутки в обсервации, которые начались "с момента попадания наших людей в самолет".

В то же время заместитель министра отметил, что между обсервацией и карантином есть разница.

"Обсервация – это не карантин. Карантин – это комплекс мероприятий, который происходит в источнике, в очаге инфекции. Обсервация – это выход из зоны карантина. Карантин был в Ухане, а в Украине - здоровые люди находятся в обсервации, и находиться в течение 14 дней ", – пояснил он.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.